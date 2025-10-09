В Пермь не пропустили тонны опасного лука из Казахстана

Пресечена попытка транзита 22 тонн лука из Казахстана, направлявшегося в Пермь. Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном в Троицком районе Челябинской области.
«Причиной отказа в ввозе партии сельскохозяйственной продукции стали выявленные нарушения в маркировке. Транспортное средство, перевозившее лук, следовало из Жамбылской области Казахстана. В ходе досмотра было установлено, что маркировка присутствовала исключительно на верхних слоях мешков с продукцией, в то время как значительная часть груза, находящаяся в глубине кузова, оставалась немаркированной», — сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Ее отсутствие является достаточным основанием для запрета на ввоз товаров на территорию РФ. По факту нарушения водитель привлечен к административной ответственности. Груз лука был возвращен на территорию соседнего государства под контролем компетентных органов.
