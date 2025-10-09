09 октября 2025

В Пермь не пропустили тонны опасного лука из Казахстана

В Пермь не пропустили 22 тонны лука из Казахстана из-за нарушений в маркировке
Груз был возвращен на территорию соседнего государства под контролем компетентных органов
Груз был возвращен на территорию соседнего государства под контролем компетентных органов

Пресечена попытка транзита 22 тонн лука из Казахстана, направлявшегося в Пермь. Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Бугристое», расположенном в Троицком районе Челябинской области.

«Причиной отказа в ввозе партии сельскохозяйственной продукции стали выявленные нарушения в маркировке. Транспортное средство, перевозившее лук, следовало из Жамбылской области Казахстана. В ходе досмотра было установлено, что маркировка присутствовала исключительно на верхних слоях мешков с продукцией, в то время как значительная часть груза, находящаяся в глубине кузова, оставалась немаркированной», — сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Ее отсутствие является достаточным основанием для запрета на ввоз товаров на территорию РФ. По факту нарушения водитель привлечен к административной ответственности. Груз лука был возвращен на территорию соседнего государства под контролем компетентных органов.

