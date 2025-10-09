В Краснотурьинске (Свердловская область) мусоровоз переехал 89-летнюю пенсионерку, когда сдавал назад во дворе. Пострадавшая скончалась в горбольнице, куда ее экстренно доставили медики, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель мусоровоза, имеющий 24-летний стаж вождения, совершал маневр задним ходом от контейнерной площадки. В этот момент он допустил наезд на пенсионерку, находившуюся на проезжей части дворовой территории», — пояснили в ГАИ. Пенсионерка скончалась спустя два часа после аварии.
По словам водителя, он не заметил пешехода в зеркала заднего вида. Мужчина за рулем был трезв — это показал экспресс-тест. Сотрудники полиции организовали проверку.
