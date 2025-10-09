Пермские водители вошли в топ-10 антирейтинга по пьяным ДТП в России

Пермский край занял девятое место в общероссийском рейтинге регионов с наибольшим числом ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. Данные охватывают период с января по сентябрь 2025 года.
«За девять месяцев на дорогах Прикамья зафиксировано 202 подобных инцидента. Это на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Динамика роста числа „пьяных“ ДТП также наблюдается в Нижегородской области, где этот показатель увеличился на 7,6%, что позволило региону занять вторую позицию в антирейтинге», — сообщает информационное агентство «ПромРейтинг».
Напротив, Краснодарский край продемонстрировал существенное снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей — на 21,2%. Однако, несмотря на этот прогресс, регион продолжает лидировать в антирейтинге с 327 зарегистрированными авариями. Заметное сокращение числа «пьяных» ДТП также отмечено в Забайкальском крае (на 17%, 210 случаев, шестое место), Башкирии (на 16,3%, 206 случаев, восьмое место) и Свердловской области (на 14,2%, 194 случая, десятое место).
По данным агентства, в целом по стране зарегистрировано 7,8 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Общая статистика указывает на положительную тенденцию сокращения общего числа таких аварий на 12,3%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.