Специальное жюри оценит детей, которые хотят попасть на губернаторскую елку в ЯНАО

На Ямале стартовала заявочная кампания на участие в губернаторской елке. Мероприятие пройдет с 15 по 17 декабря 2025 года в Салехарде. Приглашения получат и школьников из Волновахи, а также гости из Сербии. Самых достойных детей отберет жюри. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
«В округе стартовала заявочная кампания на Губернаторскую елку. Главный предновогодний детский праздник Ямала пройдет с 15 по 17 декабря. В Салехарде соберутся 300 школьников со всего региона и воспитанники детских домов „Сияние Севера“ и „Семья“. Также приглашения на праздник получат 10 школьников из подшефного Волновахского муниципального округа и гости из Сербии», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте окружных властей.
Отбор участников проводится на конкурсной основе среди школьников в возрасте от восьми до 13 лет. Родителям необходимо подать пакет документов в образовательную организацию, где комиссия рассмотрит кандидатуры с учетом успеваемости и личных достижений ребенка за последние два года.
«Для обеспечения равных возможностей посещение Губернаторской елки для каждого ребенка возможно один раз в три года. Это позволит большему числу ребят побывать на главном окружном предновогоднем празднике», — отмечается в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО.
После школьного этапа конкурсного отбора кандидаты будут представлены на муниципальный уровень. В состав жюри войдут представители молодежной политики, спорта, культуры, родительской общественности, СМИ и общественных организаций. Итоги подведут в начале ноября. Приглашения получат отличники, победители олимпиад, конференций и конкурсов, активисты добровольческих отрядов, а также дети с особенностями здоровья, из многодетных и социально незащищенных семей и школьники, чьи родители являются участниками СВО.
Гостей губернаторской елки ждет насыщенная программа: церемония пересечения полярного круга, экскурсии по достопримечательностям окружной столицы, знакомство с культурой коренных народов Севера в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск», посещение музеев и новогодний спектакль. За четыре года участниками праздника стали более 1200 детей.
