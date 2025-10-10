Когда День отца в 2025 году: история праздника и как поздравить мужчин

День отца в России празднуют 19 октября в 2025 году
В 2025 году День отца выпадает на 19 октября
В 2025 году День отца выпадает на 19 октября

В октябре в России отметят День отца. Несмотря на то, что праздник совсем недавно появился в стране, его отмечают во многих семьях России, уделяя время мужчинам и их вкладу в семейное счастье. О традициях и истории праздника — в материале URA.RU.

Когда отмечают День отца в России в 2025 году

Официально в России День отца начали отмечать в 2021 году. Указ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным 4 октября. Вот уже четыре года праздник отмечают в третье воскресенье октября. В 2025 году эта дата выпадает на 19 октября.

При этом во многих странах мира День отца празднуют летом — в третье воскресенье июня. В 2025 году международная дата приходится на 15 июня.

Когда появился День отца в России

Праздновать День отца впервые начали еще в начале XX века. Впервые традиция появилась в 1910 году в США: ее основательницей стала Сонора Луиза Смарт Додд, которая предложила почтить всех отцов, воспитывающих детей с любовью и заботой. Так она захотела отблагодарить своего отца, ветерана Гражданской войны Уильяма Смарта, который в одиночку вырастил шестерых детей после смерти жены.

Со временем идея поздравлять отцов распространилась по всем штатам, и в 1966 году президент США Линдон Джонсон провозгласил День отца национальным праздником, а затем Ричард Никсон установил официальную дату — третье воскресенье июня. Позже традицию подхватили десятки стран: Франция, Канада, Великобритания, Италия, Австралия и многие другие.

В России День отца начали официально отмечать лишь в 2021 году
В России День отца начали официально отмечать лишь в 2021 году
Фото:

В России же День отца начали отмечать лишь в начале 2000-х годов на региональном уровне. Официальным праздником День отца стал в 2021 году. Это решение стало продолжением инициатив, направленных на поддержку института семьи и укрепление традиционных ценностей.

Традиции праздника

Хотя День отца в России появился совсем недавно, у праздника уже начинают складываться собственные традиции. Еще до официального утверждения в разных городах проводились семейные фестивали и тематические мероприятия. Например, в 2014 году в Москве прошел первый «Папа Фест» — праздник, посвященный отцовству. Позже подобные фестивали стали проводиться и в других регионах страны.

Сегодня в честь Дня отца устраивают концерты и семейные соревнования, а самых лучших мужчин награждают призами и денежными премиями.

В США и Канаде принято собираться всей семьей за праздничным ужином и дарить папам открытки, инструменты или подарки для любимого хобби. В Италии — вручать парфюм или бутылку хорошего вина, а в Австралии праздник часто проводят на природе, считая, что совместный отдых укрепляет семью.

Можно взять на заметку одну из этих идей и поздравить главу семейства. Но главное в празднике — проявить внимание и благодарность к отцу, уделить время семейным посиделкам и показать, как много он для вас значит.

