Экс-руководитель центра развития туризма Пермского края ушел в турбизнес

Экс-глава центра развития туризма Пермского края покинул пост в ведомстве
Константин Тиминский сосредоточится на развитии коммерческого проекта
Константин Тиминский, ранее возглавлявший Центр развития туризма Пермского края и с 2024 года занимавший должность советника директора этого учреждения, сообщил о своем уходе с занимаемой позиции. Причиной такого решения стало стремление сосредоточиться на собственных проектах.

«А именно — уделять основное внимание развитию туристического направления ООО „Медвежий тракт“. Эта компания будет заниматься организацией туров из Перми по маршрутам городов Золотого кольца, а также в Карелию и Беларусь. Первый автобусный тур в республику запланирован уже на следующую неделю», — пояснил Тиминский изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

В июле 2024 года руководителем Центра развития туризма Пермского края стала бывший топ-менеджер медиахолдинга «Магма» Вероника Протасевич, однако спустя шесть месяцев она покинула свою должность. После этого Константин Тиминский был назначен ее заместителем, а затем стал советником директора. В настоящее время обязанности руководителя учреждения исполняет сотрудница центра Марта Анисимова.

Осенью 2024 года Константин Тиминский зарегистрировал компанию-туроператора ООО «Медвежий тракт». Позднее 80% уставного капитала предприятия были приобретены бизнесменом из Ярославля Виктором Куликовым. Основной деятельностью компании является организация размещения, питания и экскурсионного обслуживания в рамках пакетных туров, а также развитие придорожной инфраструктуры на маршруте автобусных поездок по трассе Р-243.

