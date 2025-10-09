Экс-руководитель центра развития туризма Пермского края ушел в турбизнес

Константин Тиминский, ранее возглавлявший Центр развития туризма Пермского края и с 2024 года занимавший должность советника директора этого учреждения, сообщил о своем уходе с занимаемой позиции. Причиной такого решения стало стремление сосредоточиться на собственных проектах.
«А именно — уделять основное внимание развитию туристического направления ООО „Медвежий тракт“. Эта компания будет заниматься организацией туров из Перми по маршрутам городов Золотого кольца, а также в Карелию и Беларусь. Первый автобусный тур в республику запланирован уже на следующую неделю», — пояснил Тиминский изданию «Коммерсантъ-Прикамье».
В июле 2024 года руководителем Центра развития туризма Пермского края стала бывший топ-менеджер медиахолдинга «Магма» Вероника Протасевич, однако спустя шесть месяцев она покинула свою должность. После этого Константин Тиминский был назначен ее заместителем, а затем стал советником директора. В настоящее время обязанности руководителя учреждения исполняет сотрудница центра Марта Анисимова.
Осенью 2024 года Константин Тиминский зарегистрировал компанию-туроператора ООО «Медвежий тракт». Позднее 80% уставного капитала предприятия были приобретены бизнесменом из Ярославля Виктором Куликовым. Основной деятельностью компании является организация размещения, питания и экскурсионного обслуживания в рамках пакетных туров, а также развитие придорожной инфраструктуры на маршруте автобусных поездок по трассе Р-243.
