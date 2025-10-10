Отношения России и Азербайджана стали улучшаться: что уже изменилось

Бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев был освобожден российской стороной в ответ на отмену ареста директора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Это произошло сразу же после неформальных переговоров президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые состоялись накануне. Что это были за переговоры, а также подробности про освобожденных, — в материале URA.RU.
Что случилось после встречи Путина и Алиева
В России из-под стражи был освобожден бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев. Данное решение совпало по времени с переводом в Азербайджане под домашний арест исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых.
Мамедали Агаев был задержан в Москве 29 августа по обвинению в хищении 20 миллионов рублей. Следствие установило, что экс-директор организовал мошенническую схему, связанную с подделкой отчетности о выполненных работах в театре. Ему грозило наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Агаев занимал различные должности в Московском академическом театре сатиры с 1985 по 2021 год.
Что было на встрече Путина и Алиева
9 октября в Душанбе прошли переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Это была первая за длительное время личная встреча лидеров двух стран. Одной из тем обсуждения стало задержание в Баку семи сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», включая руководителей редакции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот вопрос обсуждался в позитивном ключе.
Стороны также уделили особое внимание расследованию катастрофы самолета AZAL, произошедшей в декабре прошлого года в Казахстане. Владимир Путин подчеркнул, что Россия оказывает содействие в расследовании, и отметил, что одной из причин катастрофы является появление украинского беспилотника. Российский лидер добавил, что ракеты ПВО не попадали в самолет, а повреждения, по предварительным данным, были вызваны осколками в результате взрывов рядом с лайнером. Экипажу авиакомпании AZAL предлагали посадку в Махачкале, однако командир решил продолжить полет.
Ильхам Алиев поблагодарил российскую сторону за предоставленную информацию. Он также выразил доверие к расследованию, проходящему под личным контролем Путина.
Президенты также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Владимир Путин отметил совпадение интересов двух стран и положительную динамику торгово-экономических связей. Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул успешное развитие отношений и выполнение согласованных дорожных карт.
Как ухудшались отношения Москвы и Баку: история
В 2025 году отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились. Серьезной точкой обострения стала катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау 25 декабря 2024 года. Азербайджан обвинил Россию в причастности к трагедии, потребовав признания вины и компенсаций. Россия отвергла обвинения, выразив соболезнования и пообещав содействовать расследованию.
Кроме того, в феврале 2025 года Азербайджан закрыл «Русский дом» из-за отсутствия юридической регистрации. Позднее был практически прекращен и доступ к работе агентства Sputnik, в офисе которого прошли обыски и были задержаны сотрудники по обвинению в связях с ФСБ. Российские власти назвали обвинения необоснованными.
На ухудшение отношений между странами также повлияли массовые задержания азербайджанцев, которые обвинялись в тяжких преступлениях, в Екатеринбурге. В условиях нарастающей напряженности стороны обменялись визовыми запретами для депутатов — Азербайджан не пустил в страну депутата Госдумы Николая Валуева, Россия отказала во въезде депутату Азеру Бадамову.
