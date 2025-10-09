О крушении AZAL, дне рождении Путина и двухсторонних отношениях: о чем еще говорили лидеры Азербайджана и РФ

В Душанбе состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер прибыл в Таджикистан с официальным государственным визитом. Переговоры, прошедшие на территории правительственной резиденции таджикской столицы, стали первой за продолжительный период очной беседой двух президентов.
В ходе диалога стороны обсудили, в частности, обстоятельства катастрофы самолета авиакомпании AZAL, произошедшей на территории Казахстана. А также затронули тему двусторонних отношений. Подробности беседы Путина и Алиева — в материале URA.RU.
Путин впервые рассказал подробности о крушении AZAL
Заявления Путина
Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана выделил основные направления расследования инцидента с крушением воздушного судна авиакомпании AZAL. Российский лидер обратил внимание на то, что одной из возможных причин трагедии могло стать появление украинского беспилотного летательного аппарата в данном воздушном пространстве. Как отметили главы государств, в день происшествия средства контроля воздушного пространства РФ зафиксировали пересечение государственной границы страны тремя украинскими беспилотниками.
Также было уточнено, что две ракеты, выпущенные российскими средствами ПВО, не нанесли прямого удара по AZAL. Согласно предварительным данным, взрывы произошли на расстоянии нескольких метров от лайнера, в результате чего повреждения, предположительно, были вызваны осколками, а не непосредственным попаданием ракет. При этом экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкале, однако командир воздушного судна принял решение продолжить полет и направиться в аэропорт базирования.
Президент России подчеркнул, что Москва, в соответствии с достигнутыми договоренностями, оказывает всестороннюю поддержку в расследовании обстоятельств катастрофы азербайджанского самолета. Он выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в результате трагедии. Путин заверил, что Россия выполнит все обязательства по выплате компенсаций, связанных с данным инцидентом, а также даст юридическую оценку действиям всех причастных должностных лиц.
Для завершения расследования и установления всех обстоятельств происшествия потребуется время. Также Путин перед встречей с Алиевым уточнял наличие новых данных по расследованию причин катастрофы AZAL. По словам Путина, информацию о выявленных причинах трагедии ему предоставили позавчера.
Заявления Алиева
Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил благодарность российской стороне за предоставление сведений о ходе расследования, а также подчеркнул, что Азербайджан и Россия продолжают поддерживать постоянный контакт по вопросу выяснения причин авиакатастрофы.
В свою очередь, президент Азербайджана выразил твердую убежденность в том, что расследование обстоятельств крушения самолета будет проведено с максимальной объективностью. Особое внимание было уделено тому факту, что ход данного расследования находится под личным контролем лидера РФ. Это является гарантией высочайшего уровня ответственности и профессионализма в процессе расследования.
Алиев также подчеркнул, что не имеет никаких сомнений в беспристрастности и тщательности предстоящих следственных действий. Ожидается, что результаты расследования будут представлены по его завершении.
О двухсторонних отношениях и экономике
Владимир Путин заявил, что интересы России и Азербайджана в значительной степени совпадают. Он подчеркнул, что, несмотря на отдельные нюансы, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами продолжает поступательно развиваться. Путин также отметил вклад Алиева в укрепление гуманитарных связей между Москвой и Баку. По его словам, Россия намерена прилагать все усилия для сохранения положительной динамики в развитии двусторонних отношений. Президент РФ выразил надежду, что взаимодействие между страной и Азербайджаном будет и впредь строиться на принципах союзничества.
В ходе переговоров Ильхам Алиев также заявил, что в 2025 году отношения между двумя государствами характеризовались успешным развитием. Он подчеркнул, что положительная динамика наблюдается по всем направлениям взаимодействия, нигде не было зафиксировано замедления либо отката. Кроме того, все дорожные карты, согласованные между Россией и Азербайджаном, реализуются согласно намеченным планам. Президент Азербайджана охарактеризовал двустороннюю повестку дня как широкую и позитивную и выразил уверенность в том, что послания, которые сегодня адресуются обществам обеих стран, будут восприняты положительно.
О дне рождении Путина и России
Ильхам Алиев выразил добрые пожелания российскому лидеру и самим россиянам. В ходе встречи он также вновь поздравил Путина с прошедшим 7 октября днем рождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.