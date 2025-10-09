В Душанбе состоялся второй саммит «Центральная Азия — Россия». В нем принял участие президент РФ Владимир Путин и представители государств Центральной Азии. Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, участники саммита утвердили план совместных действий на 2025–2027 годы.
В частности, беседа сторон касалась развития двухстороннего сотрудничества, конфликта в секторе Газа и противостояния Ирана и Израиля. Подробно о каждой из тем — в материале URA.RU.
Расширение сотрудничества России и стран Центральной Азии
Об укреплении партнерства и развитии экономики
Россия намерена и впредь укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с государствами Центральной Азии, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что между РФ и странами региона существуют значительные перспективы для дальнейшего развития экономического взаимодействия. В этом сотрудничестве достигнуты уже достигнуты существенные результаты по всем ключевым направлениям. Так, например, товарооборот по итогам 2024 года превысил 45 миллиардов долларов. В этой связи он привел в пример высокие объемы торговли Москвы и Минска, хотя население в Белоруссии гораздо ниже, чем в среднеазиатских республиках.
"Весьма важно, что Россия и страны Центральноазиатской пятерки придерживаются единых или близких подходов к ключевым вопросам региональной и международной повестки. Координируют свою позицию в ООН и других многосторонних форматах", — сказал Путин. Он также добавил, что поддерживает регулярный контакт с лидерами стран Центральной Азии.
Об автопроме
Уже реализованы масштабные проекты в сфере автомобилестроения совместно со странами Центральной Азии. В государствах региона функционирует около 25 тысяч предприятий с участием российского капитала. Также при содействии России создаются совместные индустриальные парки, торговые дома и оптово-распределительные центры.
О рекультивации осушенного дна Аральского моря
Президент РФ сообщил о деятельности страны по восстановлению осушенного дна Аральского моря. Уже направлено свыше 33 миллионов долларов на реализацию совместных проектов с государствами Центральной Азии. В рамках этих инициатив осуществляется мониторинг состояния бассейнов рек Амударья и Сырдарья, внедряются современные технологии по сбережению и повторному использованию водных ресурсов, а также организуются масштабные посадки растений в Приаральском регионе и на высохшем дне Аральского моря.
Об образовании
Сейчас в российских вузах обучаются около 212 тысяч студентов, прибывших из стран Центральной Азии. В самом регионе действуют филиалы 25 российских высших учебных заведений. Помимо этого, Путин подчеркнул, что в странах Центральной Азии продолжают открываться школы, где обучение ведется на русском языке.
О цифровизации
Владимир Путин заявил о значительном потенциале России в области цифровизации государственного управления для стран Центральной Азии. Он подчеркнул, что Москва готова предложить передовые технологические решения для оптимизации административных процессов и создания современной городской инфраструктуры. В первую очередь, это касается российских цифровых разработок, направленных на усовершенствование государственного управления. Президент также упомянул о возможности сотрудничества в создании «умной городской среды» и других инновационных проектов, направленных на повышение качества жизни населения.
О магистральных маршрутах
Особое внимание, по словам Путина, должно быть уделено развитию магистральных транспортных маршрутов «Север-Юг» и «Восток-Запад», проходящих через регион. А также немаловажно создание новых трансконтинентальных маршрутов. Глава РФ подчеркнул готовность к совместному формированию данных инициатив. Кроме того, он выступил с инициативой объединить евразийские логистические проекты в единую сеть.
Об инвестициях
Путин выразил мнение, что общий объем российских инвестиций в государства Центральной Азии остается недостаточным. Суммарные инвестиции страны превышают 20 миллиардов долларов.
О промышленных проектах
Президент РФ сообщил о готовности российских компаний участвовать в реализации новых гидроэнергетических проектов в странах Центральной Азии. Российская сторона также заинтересована в проектах, направленных на обеспечение надежной эксплуатации водно-энергетических объектов, а также на эффективное и рациональное использование водных ресурсов, включая трансграничные реки. Москва также заинтересована в более активном участии компаний из пяти стран Центральной Азии в своих промышленных проектах.
О переходе на нацвалюты
Россия совместно с государствами Центральной Азии последовательно внедряет расчеты в национальных валютах при осуществлении торговых операций. Путин отметил, что взаимодействие в этой сфере развивается системно: для проведения платежей по заключенным контрактам активно используется российская Система передачи финансовых сообщений, а также аналогичные механизмы, функционирующие в странах-партнерах. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что кредитные организации обеих сторон широко практикуют открытие прямых корреспондентских счетов, что стало обычной практикой во взаимных расчетах.
Путин заявил о продолжающемся терроризме в Афганистане
Владимир Путин констатировал, что Афганистан продолжает использоваться террористическими организациями для распространения экстремистских идей и осуществления преступной деятельности. Вместе с тем, российский лидер отметил готовность нынешних афганских властей к конструктивному взаимодействию в широком спектре областей, включая противодействие террористическим угрозам. Россия выражает поддержку этой инициативе.
Путин оценил текущую ситуацию в Израиле и секторе Газа
Владимир Путин заявил, что в настоящее время ведется активный поиск путей для прекращения конфликта в секторе Газа. По его словам, Россия практически незамедлительно поддержала инициативу американского лидера Дональда Трампа, направленную на урегулирование ситуации в данном регионе. Также предложения Трампа по Газе получили положительную оценку в арабских странах. В РФ выражают надежду, что эти инициативы будут реализованы на практике.
Глава государства также подчеркнул, что Москва готова поддержать любые мирные усилия, ориентированные на прекращение конфликта. По его мнению, создание независимого палестинского государства является ключевым условием для обеспечения долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке. Москва получила сигналы, свидетельствующие о стремлении Израиля к мирному разрешению конфликта и отсутствии заинтересованности в эскалации.
"Израиль намерен, настроен на дальнейшее урегулирование и не заинтересован... в любом виде конфронтации. <...> Мы считаем, что главным непременным условием для долгосрочной стабилизации и решения всех вопросов, связанных с этой трудной проблемой, является создание независимого палестинского государства", — сказал Путин.
Помимо прочего, Россия не только внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке, но и стремится внести вклад в урегулирование. Путин также сообщил, что между Россией и Израилем сохраняются доверительные контакты.
Глава РФ рассказал о развитии ирано-израильского конфликта
Владимир Путин заявил, что провел детальное обсуждение состояния иранской ядерной программы с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Российская сторона поддерживает тесные контакты с иранскими коллегами и отмечает их готовность к поиску взаимоприемлемых решений, а также к восстановлению конструктивного взаимодействия с агентством. Путин напомнил, что недавно Рафаэль Гросси посетил Россию, в ходе чего была проведена обстоятельная беседа по данному вопросу. Руководитель МАГАТЭ также отметил стремление Ирана к разрешению всех существующих разногласий.
Путин добавил, выразил мнение, что урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана возможно исключительно посредством диалога. На данный момент остаются определенные технические аспекты, требующие доработки, однако при реализации достигнутых договоренностей они будут способствовать окончательному урегулированию этого сложного регионального вопроса.
