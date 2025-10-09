В выходные Челябинскую область занесет мокрым снегом

В ближайшие выходные в Челябинскую область придет холодная воздушная масса, а циклон обеспечит регион осадками в виде мокрого снега. О погоде на 11-13 октября сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Погода меняется не в лучшую сторону. Над Сибирью усиливается обширный антициклон, и на север региона распространяется холодная воздушная масса, на западе усиливается циклон, который принесет в регион облачную погоду с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и местами с дождем», — рассказали метеорологи.
Синоптики отметили, что в области ожидается похолодание на 3-6 градусов меньше средних климатических значений. Кроме того, столкновение двух мощных атмосферных викрей приведет к усилению ветра.
Так, в субботу, 11 октября, в регионе начнутся дожди. порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. ночные температуры опустятся до двух градусов мороза, днем на юге может быть еще тепло, до 7-14 градусов. В челябинске также ветрено, но пока без осадков, по ночам еще 1-3 градуса тепла, днем до 5-7 выше ноля.
К 12 октября дождь в области превратится в сокрый снег, ветер усилится до 15 метров в секунду, а ночные температуры могут достигнуть шести градусов мороза. В Челябинск придут заморозки, днем температура составит всего 3-5 градусов тепла. К понедельнику погода не изменится.
