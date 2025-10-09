09 октября 2025

В выходные Челябинскую область занесет мокрым снегом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На регион обрушатся похолодание и осадки
На регион обрушатся похолодание и осадки Фото:

В ближайшие выходные в Челябинскую область придет холодная воздушная масса, а циклон обеспечит регион осадками в виде мокрого снега. О погоде на 11-13 октября сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. 

«Погода меняется не в лучшую сторону. Над Сибирью усиливается обширный антициклон, и на север региона распространяется холодная воздушная масса, на западе усиливается циклон, который принесет в регион облачную погоду с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и местами с дождем», — рассказали метеорологи.

Синоптики отметили, что в области ожидается похолодание на 3-6 градусов меньше средних климатических значений. Кроме того, столкновение двух мощных атмосферных викрей приведет к усилению ветра.

Так, в субботу, 11 октября, в регионе начнутся дожди. порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. ночные температуры опустятся до двух градусов мороза, днем на юге может быть еще тепло, до 7-14 градусов. В челябинске также ветрено, но пока без осадков, по ночам еще 1-3 градуса тепла, днем до 5-7 выше ноля.

К 12 октября дождь в области превратится в сокрый снег, ветер усилится до 15 метров в секунду, а ночные температуры могут достигнуть шести градусов мороза. В Челябинск придут заморозки, днем температура составит всего 3-5 градусов тепла. К понедельнику погода не изменится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие выходные в Челябинскую область придет холодная воздушная масса, а циклон обеспечит регион осадками в виде мокрого снега. О погоде на 11-13 октября сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.  «Погода меняется не в лучшую сторону. Над Сибирью усиливается обширный антициклон, и на север региона распространяется холодная воздушная масса, на западе усиливается циклон, который принесет в регион облачную погоду с небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и местами с дождем», — рассказали метеорологи. Синоптики отметили, что в области ожидается похолодание на 3-6 градусов меньше средних климатических значений. Кроме того, столкновение двух мощных атмосферных викрей приведет к усилению ветра. Так, в субботу, 11 октября, в регионе начнутся дожди. порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. ночные температуры опустятся до двух градусов мороза, днем на юге может быть еще тепло, до 7-14 градусов. В челябинске также ветрено, но пока без осадков, по ночам еще 1-3 градуса тепла, днем до 5-7 выше ноля. К 12 октября дождь в области превратится в сокрый снег, ветер усилится до 15 метров в секунду, а ночные температуры могут достигнуть шести градусов мороза. В Челябинск придут заморозки, днем температура составит всего 3-5 градусов тепла. К понедельнику погода не изменится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...