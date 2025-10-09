Челябинский губернатор Текслер пригласил студентов проходить практику на местных предприятиях

Выпускников школ Челябинской области, которые обучаются в московских вузах, пригласили проходить практику на челябинских предприятиях. Губернатор региона Алексей Текслер встретился с первокурскниками в Национальном центре «Россия», где проходит выставка «Регион 2030. Платформа будущего».
«В регионе открываются новые образовательные и научные центры, к примеру, Межуниверситетский кампус. Алексей Текслер пригласил собравшихся студентов проходить производственную практику на предприятиях Челябинской области», — сообщили в правительстве региона.
Текслер подчеркнул, что кампус будет одним из лучших объектов страны, на базе которого планируется открыть множество лабораторий местных предприятий. Соответствующие соглашения с промышленными объектами региона уже заключены.
В ходе встречи особое значение было уделено обсуждению вклада Челябинской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Текслер подчеркнул, что этот период является наиболее важным в исторической летописи страны. Он напомнил, что в регионе расположены четыре города, удостоенных почетного звания городов трудовой доблести: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс. По словам главы региона, именно промышленные предприятия и научные организации области внесли существенный вклад в формирование оборонного потенциала государства.
Алексей Текслер также обозначил ключевые направления развития Челябинской области. По его словам, приоритетом остается создание современной, удобной для жизни и самореализации среды. В регионе реализуются масштабные проекты по развитию инфраструктуры — дорожной, транспортной и спортивной. Продолжается строительство новых объектов, благоустройство городских территорий, совершенствование системы образования и здравоохранения.
