«Семья спокойная, хорошая»: какие подробности известны об Усольцевых, пропавших в тайге под Красноярском

Знакомые с пропавшим мужчиной в Красноярском крае в разговоре с журналистами описывали его как общительного и культурного человека. Согласно комментариям, у Усольцева было три брака и он является многодетным отцом. Помимо этого, на момент пропажи, он работал директором завода порошковых красок для металлических изделий.
Также в социальных сетях было найдено видео жены Усольцева, которая рассказывала о запланированном путешествии. Оно не должно было быть продолжительным, а ребенка вовсе планировалось оставить дома.
СК в качестве основной версии пропажи семьи Усольцевых рассматривает несчастный случай, сообщал RT источник. Подробности о жизни пропавшего мужчины в Красноярском крае и его семьи — в материале URA.RU.
Как жил Сергей Усольцев
Семья Сергея Усольцева жила в поселке Тартат Красноярского края. Согласно комментарию их соседки, семья живет спокойной жизнью в поселке с 2013 года.
«Семья спокойная, хорошая. Сергей спортивного телосложения. Как восприняли, что они пропали? Вот вы подъехали, а мы уже в окно стоим и смотрим не они ли...» — поделилась комментарием соседка. Ее слова приводит aif.ru.
Другой же житель поселка и почтальон Любовь Карпова описала Сергея Усольцева как общительного, культурного и высокого человека. Она также стала переживать за семью после новости об их пропаже. Также приятель Усольцева, Виктор Кичкайло, поделился, что нередко играл с пропавшим в волейбол. Последний также постоянно делился рассказами о своем сыне, который проживает в Америке.
У пропавшего мужчины было три брака. Он — многодетный отец с тремя дочерями и одним сыном. Также он построил своими руками двухэтажный дом.
Бизнес Усольцева
Сергей Усольцев начал свою профессиональную деятельность на Горно-химическом комбинате, после чего в 1990-х годах перешел в сферу бизнеса и присоединился к команде мэра Андрея Катаргина. Тесное сотрудничество связывало его с заместителем главы города Павлом Якушиным.
Председатель городского Совета депутатов Сергей Проскурин, который хорошо знал пропавшего мужчину, поделился, чем именно занимался Усольцев. Последний участвовал в первом бизнес-инкубаторе для развития малого и среднего бизнеса за счет американских грантов. Также Усольцев стал одним из учредителей ООО «Международный центр развития», основной вид деятельности которого — дополнительное образование детей и взрослых. Позже Усольцев стал учредителем и директором завода порошковых красок для металлических изделий.
Ребенок должен был остаться с бабушкой
Информации о самой пропавшей семье не так много. Известно, что путешествие должно было занять несколько часов с ночевкой. Тем временем ребенка вовсе планировалось оставить дома.
«Мы сегодня едем в мини-путешествие с моим мужем, с моим ребенком. Мы едем в 200 километров от Красноярска или даже больше», — заявила на видео пропавшая женщина незадолго до происшествия. Переночевать пропавшая семья планировала в домике-куполе с баней.
Также мать семейства отметила, что целью их поездки было посетить «места силы» в лесу — «Минская петля». Помимо этого, важной деталью является то, что ребенку изначально предлагали остаться у бабушки, но девочка решила отправиться с родителями.
Как пропала семья в Красноярском крае
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Они отправились в поход из поселка Кутурчин и перестали выходить на связь. На данный момент поиски продолжаются. Об этом сообщили представители ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Поисковые мероприятия осуществляют следователи, криминалисты и сотрудники поисково-спасательных отрядов.
Трудности в поисках вызывают снег и сама местность. Поисковые мероприятия, в которых участвуют свыше 350 человек, продолжаются без перерыва. К недавнему этапу поисков присоединилась группа из 17 альпинистов, имеющих необходимое специализированное оборудование. Согласно одной из рассматриваемых версий, семья Усольцевых могла оказаться под землей в районе скальных массивов, характеризующихся большим количеством пещер и карстовых воронок.
