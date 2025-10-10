Руководитель поисков Усольцевых в тайге объяснил, почему семью до сих пор не нашли

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге, продолжаются так долго, потому что действующее законодательство не позволяет быстро определять местоположение мобильных телефонов пропавших людей. Об этом сообщил председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
«Мы не имеем возможности определять местоположение мобильных телефонов или получать такие данные в рамках действующего законодательства. Существуют некоторые послабления, но они не прописаны с достаточной эффективностью и не обеспечены всеми необходимыми подзаконными актами...» — объяснил Сергеев в разговоре с MK.RU.
По словам руководителя поисковиков, в России только в отдельных случаях удается оперативно узнать координаты человека, попавшего в беду в природной среде. Таких примеров, по оценке эксперта, буквально несколько в год, хотя ежегодно в подобных ситуациях оказываются до 10 тысяч человек.
Сергеев подчеркнул, что технические возможности для определения координат есть, однако их применение ограничено законодательством о тайне связи. Эта норма, закрепленная в Конституции, по словам специалиста, фактически «побеждает» право на жизнь. Руководитель отряда отметил, что изменить порядок доступа к этим данным поисковики и полиция не могут уже 15 лет.
Ранее юрист Александр Хаминский сообщил, что семья Усольцевых, исчезнувшая в лесной местности Красноярского края, может быть официально признана погибшей спустя шесть месяцев с момента пропажи, если будут представлены доказательства, свидетельствующие об угрозе их жизни. Признание человека умершим осуществляется исключительно в судебном порядке и сроки этой процедуры устанавливаются в зависимости от конкретных обстоятельств исчезновения.
Поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей 28 сентября, продолжаются. По имеющимся данным, семья отправилась в поход по таежной местности, планируя провести ночь в домике-куполе, расположенном на территории Минской петли. Ранее операцию по розыску значительно осложняли неблагоприятные погодные условия, препятствовавшие задействованию авиации, включая вертолеты и беспилотники. Среди рассматриваемых версий исчезновения фигурировало нападение диких животных, что подчеркивает сложность и опасность условий, в которых ведутся поиски.
