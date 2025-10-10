В Екатеринбурге объем текущего строительства жилья по итогам третьего квартала 2025 года достиг рекордных 5,4 миллиона квадратных метров. Это на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
«Максимально широкий ассортимент — это плюс для покупателей, но минус для девелоперов. Конкуренция на рынке Екатеринбурга продолжает увеличиваться», — отметил Хорьков.
По данным аналитического сервиса bnMAP.pro, лидером по темпам строительства среди районов Екатеринбурга за последний год стал Вторчермет. По объему возводимого жилья он занял второе место, уступив Академическому.
Основной прирост обеспечили проекты девелоперов на территории по улице Титова, где ведет застройку «Гринвич Недвижимость». На этом участке работают сразу семь девелоперов, что позволит в короткие сроки преобразить облик территории.
