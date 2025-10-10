Часть электричек отменят в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электрички переходят на зимнее расписание
Электрички переходят на зимнее расписание Фото:

В Свердловской области с 13 октября электрички переходят на зимний график, в связи с чем будут отменены семь «летних» маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Согласно новому графику, с 13 октября поезда перестанут курсировать по следующим маршрутам:

  • №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
  • №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
  • №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
  • №6951/6952 Серов – Бокситы;
  • №6954/6953 Бокситы – Верхотурье;
  • №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской.

Еще один пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод отменят 27 октября. Последний рейс состоится 26-го числа.

Жителей также предупредили об отмене ряда станций, которые вводились на летний период. Речь идет о небольших остановках: Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с 13 октября электрички переходят на зимний график, в связи с чем будут отменены семь «летних» маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. Согласно новому графику, с 13 октября поезда перестанут курсировать по следующим маршрутам: Еще один пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод отменят 27 октября. Последний рейс состоится 26-го числа. Жителей также предупредили об отмене ряда станций, которые вводились на летний период. Речь идет о небольших остановках: Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...