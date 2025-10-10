Часть электричек отменят в Свердловской области

В Свердловской области с 13 октября электрички переходят на зимний график, в связи с чем будут отменены семь «летних» маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Согласно новому графику, с 13 октября поезда перестанут курсировать по следующим маршрутам:
- №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
- №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
- №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
- №6951/6952 Серов – Бокситы;
- №6954/6953 Бокситы – Верхотурье;
- №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской.
Еще один пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский Завод отменят 27 октября. Последний рейс состоится 26-го числа.
Жителей также предупредили об отмене ряда станций, которые вводились на летний период. Речь идет о небольших остановках: Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и другие.
