В зоопарке Челябинска появился полугодовалый кенгуренок по кличке Кипарис. Он попал в гарем к девочкам, сообщает пресс-служба зоопарка.
«В наш девчоночий гарем кенгуру Беннета приехал мальчишка. Его зовут Кипарис и ему шесть месяцев», — уточняет пресс-служба зоопарка.
Знакомство между животными прошло спокойно. Все участники внимательно осмотрели друг друга, обнюхались и выяснили предпочтения в еде. Таким образом, новенький быстро влился в группу, что всегда радует сотрудников зоопарка. Теперь животные дружелюбно взаимодействуют, демонстрируя положительное отношение друг к другу.
Посетители, желающие познакомиться с Кипарисом, могут найти его на основной экспозиции в вольере вместе с другими кенгуру Беннета. Вольер расположен в детском контактном зоопарке. Отличить Кипариса от остальных особей будет непросто, поскольку в данный момент все кенгуру имеют схожие размеры и окраску. Для удобства приводим подсказку: у самок разрез глаз аккуратный и слегка раскосый, в то время как у самца взгляд более круглый и выразительный. Тем не менее, даже если посетителям не удастся сразу распознать Кипариса, наблюдение за поведением и взаимодействием животных доставит немало приятных впечатлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!