«Мечта Трампа разрушилась»: что на Западе говорят о результатах Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп не был удостоен Нобелевской премии. Произошло это несмотря на то, что некоторые были уверены во вручении ему награды за разрешение мировых конфликтов.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг высказал свое негодование по поводу решения Нобелевского комитета. Он отметил, что последний «ставит политику выше мира». Что говорят о результатах премии на Западе — в материале URA.RU.
«Эксперты нисколько не удивлены»
ABC News отметили, что эксперты не сомневались в поражении Трампа на премии. Это обусловлено тем, что рассматриваемым периодом является 2024 год. Об этом рассказал декан Школы исследований мира имени Джоан Б. Крок в Университете Сан-Диего Даррен Кью.
Помимо этого эксперт также отметил, что у Трампа было много недоброжелателей. В том числе, это связано с достижениями на внутренней арене.
«Большой размах перерос в еще больший вздох»
В журнале Time также прокомментировали поражение главы Штатов на премии. Там отметили его веру в то, что у него выйдет получить ее, однако попытка не увенчалась успехом.
«Это был большой размах, который перерос в еще больший вздох», — указано в материале. Также там указано, что Трамп в четверг делал предложение о присуждении ему награды, утверждая, что то, чего он достиг не смог достичь раньше никто другой.
«Мечты Трампа в этом году не сбылись»
Также New York Post написал статью о несостоявшейся победе Трампа. В материале указан ответ председателя Комитета по Нобелевской премии мира Йоргена Ватне Фриднеса о принятии решения.
В его заявлении описана комната, в которой проходит заседание комитета. Отмечается, что она увешана портретами лауреатов, и что все решения принимаются исключительно на основе трудов и воли Альфреда Нобеля.
Помимо этого, издание приложило фотографию Трампа. Под ней стояла подпись: «Мечты президента Трампа о Нобелевской премии мира в этом году не сбылись».
«Кандидатура Трампа выглядит очень слабой»
Опрошенный эксперт издания USA Today также высказывал уверенность в том, что Трамп не мог получить награду. По словам историка премии Ойвинда Стенерсена, кандидатура не особо подходит для вручения.
«Многосторонняя дипломатия, укрепление демократии, права человека, климатическая политика, более организованный мир ? вот к чему стремится Нобелевский комитет, основываясь на идеалах Альфреда Нобеля. Я думаю, кандидатура Трампа выглядит очень слабой», — заявил Стенерсен.
«Кандидатура Трампа была выдвинута после истечения срока»
Дональд Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира в 2025 году, поскольку все выдвижения его кандидатуры поступили уже после завершения официального срока подачи заявок. Согласно установленным правилам, в этом году номинации на премию принимались до 1 февраля. Это следует из материала Hindustan Times.
«Нобель разбивает надежды Трампа»
В материале Financial Express отметили «разбитые надежды Трампа». В материале также припомнили, что Трамп пытался добиться Нобелевской премии мира с самого первого президентского срока. Там отметили, что срок подачи заявлений закончился в конце января.
«Предшественники Трампа получали награду»
Издание News18 отметили яркую и интересную тенденцию вручения премии. Согласно материалу, четыре президента США до Трампа получали награду. Большая часть из них находилась у власти во время ее вручения.
«Четыре предшественника Трампа получали эту награду — Барак Обама в 2009 году, Джимми Картер в 2002 году, Вудро Вильсон в 1919 году и Теодор Рузвельт в 1906 году», — указано в материале.
