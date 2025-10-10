Президент США Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира из-за желания европейских элит продемонстрировать свою независимость от политики Америки, в связи с приверженностью комитета теории малых дел. Об этом заявил руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П. А. Столыпина Сергей Васильковский.
«Решения так или иначе вписываются в основной контекст, повестку и дискурс, — убежден эксперт. — Во-первых, это позиция Европы по последним военно-политическим действиям Трампа около и возле Венесуэлы. Снова показано общее отношение европейских элит к самой фигуре американского президента, а не к США», — цитирует ТАСС Васильсковского. По словам эксперта, есть и вторая причина — желание Европы сохранить статус-кво. Третья причина — комитет выбрал предоставить премии за конкретные дела после Барака Обамы, а не за «мнимые идеи». По мнению эксперта, в текущих условиях лучше было бы отложить или отменить вручение Нобелевской премии мира в этом году или «символично отдать ее жертвам конфликтов».
Нобелевским лауреатом премии мира в 2025 году стала лидер венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. При этом обсуждалось, что премия мира может достаться президенту США Дональду Трампу. Однако эта вероятность составляла всего 3%. Россия выразила бы одобрение в случае выдвижения президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии выполнения двух ключевых требований по поддержке Украины.
