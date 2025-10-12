Иммунитет и релакс: что предлагают в челябинских спа и санаториях для здоровья

С наступлением холодного сезона в Челябинской области востребованными стали оздоровительные и спа-программы, направленные на укрепление иммунитета и восстановление жизненного тонуса. О том, что предлагают в Челябинске и регионе, — разбиралось URA.RU.
В спа-центре Nevesome предлагают пройти сеанс флоатинга — процедуры глубокого расслабления в специальной флоат-камере или бассейне с высокой концентрацией английской соли. Сеанс позволяет снять стресс, улучшить сон и восстановить баланс организма. Стоимость программы «Обновление» составляет 7200 рублей.
Комплекс «Санаторини» разработал профилактические программы, направленные на поддержание защитных сил организма. В программу входят процедуры с целебной грязью, гидромассаж и распаривание. Стоимость — 7500 рублей.
В комплексе «Атлантида» представлена старо-русская оздоровительная программа, в которую включены прогревание в кедровой бочке с пихтовым бальзамом, массаж травяными узелками, глубокий ручной массаж спины и чаепитие с фитосборами. Стоимость спа-программы — 5300 рублей.
В Buta Spa для восстановления энергетического баланса разработали программу «Гармония ци» за 5500 рублей. В нее входят посещение влажной парной, ванночка для ног с экстрактом женьшеня, массаж тела горячими камнями и чайная церемония.
Компания Freedom предлагает авторский массаж с элементами стоунотерапии и ароматерапии за 4000 рублей. По словам специалистов, процедура помогает снять стресс, мышечное напряжение и повысить уровень энергии.
Семейный курорт «Утес» разработал тур «Подружись с иммунитетом» (13+), направленный на укрепление защитных функций организма и профилактику сезонных заболеваний. Программа стоимостью 41 860 рублей включает консультацию врача, массаж спины, посещение спелеошахты и бассейна, ингаляции, йодобромные или аромаванны, КУФ-терапию, скандинавскую ходьбу и использование ИК-одеяла.
В санатории «Увильды» для восстановления и укрепления иммунитета предлагают общетерапевтическую программу стоимостью 49 тысяч рублей. В курс входят радоновые и хвойные ванны, грязелечение, различные виды лечебных душей и массажей, физиотерапия, ингаляции и галотерапия. Дополнительно предусмотрены занятия лечебной физкультурой, йогой и дыхательной гимнастикой.
Отель «Фонград» предлагает тур «Здоровье от природы» стоимостью 35 800 рублей при размещении в номере категории «стандарт» на четыре дня. В программу включены гидромассажные ванны, массажи, посещение соляной пещеры и комплекса «Термо-SPA».
