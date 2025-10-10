Силовики оцепили здание в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге силовики оцепили маникюрный салон на проспекте Ленина
Росгвардейцам поступило сообщение о бесхозном предмете
Росгвардейцам поступило сообщение о бесхозном предмете Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 октября бойцы Росгвардии оцепили маникюрный салон в здании на проспекте Ленина, 75. Часть улицы оградили лентой, рассказал URA.RU читатель.

«Росгвардия обнесла лентой тротуар возле маникюрного салона на Ленина. Прохожих просят не фотографировать и идти дальше», — сказал собеседник.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу ведомства. Там пояснили, что бойцы прибыли из-за сообщения о бесхозном предмете. «Росгвардейцы оцепили территорию и ждут прибытия следственно-оперативной группы полиции и специалистов „Урал-Вымпел“» — пояснили там.

Обновлено в 18:51 (16:51 по МСК)

Специалисты проверили брошенную сумку, в которой обнаружили только личные вещи и продукты. Бойцы Росгвардии сняли оцепление.

