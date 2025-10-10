В Тюмени начали выпускать защиту от дронов

Тюменский ремонтно-механический завод наладил выпуск антидроновой защиты
Тюменский завод уже принимает заказы на антидроновую защиту
Тюменский завод уже принимает заказы на антидроновую защиту Фото:

В Тюмени начали производить защиту от БПЛА. Новый продукт выпускает Тюменский ремонтно-механический завод. Об этом сообщают журналисты.

«На ТРМЗ проанализировали рынок и начали выпускать антидроновую защиту в виде строительных лесов, сеток и бункеров. Их можно размещать как на производствах, так и на территории подсобных хозяйств. Заказы уже поступают», — пишет «Тюменская линия».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на территории Антипинского НПЗ обнаружили и обезвредили три дрона. Пострадавших в ЧП не было, а предприятие продолжило работу.

