В Тюмени начали выпускать защиту от дронов

Тюменский завод уже принимает заказы на антидроновую защиту
В Тюмени начали производить защиту от БПЛА. Новый продукт выпускает Тюменский ремонтно-механический завод. Об этом сообщают журналисты.
«На ТРМЗ проанализировали рынок и начали выпускать антидроновую защиту в виде строительных лесов, сеток и бункеров. Их можно размещать как на производствах, так и на территории подсобных хозяйств. Заказы уже поступают», — пишет «Тюменская линия».
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на территории Антипинского НПЗ обнаружили и обезвредили три дрона. Пострадавших в ЧП не было, а предприятие продолжило работу.
