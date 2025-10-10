В России расширен реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов несколько физических лиц и медиа-проект «Острый угол». В список попали П.Ю. Барскова, Д.Р. Загорье, В.В. Садонин, Т.А. Тухватуллин, А.В. Шевцов.
Основанием для включения в реестр послужили обвинения в распространении недостоверной информации о политике российских властей и действиях Вооруженных Сил РФ, участии в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, а также в критике специальной военной операции на Украине. Некоторые из внесенных в реестр проживают за пределами Российской Федерации.
