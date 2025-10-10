Рабочий ошпарился раскаленным чугуном на свердловском заводе

Мужчина получил термический ожог (архивное фото)
Мужчина получил термический ожог (архивное фото)

В Серове (Свердловская область) работник Надеждинского металлургического завода ошпарился раскаленным чугуном прямо на рабочем месте. Мужчину с тяжелой травмой экстренно госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Сегодня, 10 октября 2025 года, в 00:25 в доменном цехе завода при сливе чугуна его сплав попал на стопу правой ноги машиниста разливочной машины. Работник получил тяжелую травму — термический ожог, сопровождающийся болевым шоком», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку на заводе. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули правоохранители.

Обновлено в 20.07: добавлен комментарий завода

Пресс-служба Надеждинского металлургического завода подтвердила факт несчастного случая, произошедшего 10 октября. Работник доменного цеха получил травму стопы, на месте ему была оперативно оказана медицинская помощь, вызвана скорая. В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей, получает необходимое лечение. В соответствии с требованиями законодательства на предприятии создана комиссия, которая выяснит причины и обстоятельства произошедшего.

