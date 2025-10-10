Трамп больше не видит смысла встречи с Си Цзиньпином

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Си и Трампа должна была пройти на саммите АТЭС в Южной Корее, заявил лидер Штатов
Встреча Си и Трампа должна была пройти на саммите АТЭС в Южной Корее, заявил лидер Штатов Фото:

Президент США Дональд Трамп уже не видит смысла встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом лидер Штатов написал в социальных сетях

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет необходимости», — заявил президент Штатов. Его заявление опубликовано в соцсети Truth Social.

Американский лидер обосновал свое заявление намерением Китая ввести экспортный контроль над каждым элементом производства, связанным с редкоземельными элементами. По словам Трампа, с США связались представители других стран, которые возмущены этой торговой политикой.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен посетить Южную Корею 29 октября накануне саммита АТЭС, который будет проходить с 31 октября по 1 ноября. Именно там он планировал провести разговор с Си Цзиньпином. Также не исключено, что он встретится и проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщал «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп уже не видит смысла встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом лидер Штатов написал в социальных сетях «Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет необходимости», — заявил президент Штатов. Его заявление опубликовано в соцсети Truth Social. Американский лидер обосновал свое заявление намерением Китая ввести экспортный контроль над каждым элементом производства, связанным с редкоземельными элементами. По словам Трампа, с США связались представители других стран, которые возмущены этой торговой политикой. Ранее сообщалось, что Трамп намерен посетить Южную Корею 29 октября накануне саммита АТЭС, который будет проходить с 31 октября по 1 ноября. Именно там он планировал провести разговор с Си Цзиньпином. Также не исключено, что он встретится и проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...