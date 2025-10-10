Трамп больше не видит смысла встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп уже не видит смысла встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом лидер Штатов написал в социальных сетях
«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет необходимости», — заявил президент Штатов. Его заявление опубликовано в соцсети Truth Social.
Американский лидер обосновал свое заявление намерением Китая ввести экспортный контроль над каждым элементом производства, связанным с редкоземельными элементами. По словам Трампа, с США связались представители других стран, которые возмущены этой торговой политикой.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен посетить Южную Корею 29 октября накануне саммита АТЭС, который будет проходить с 31 октября по 1 ноября. Именно там он планировал провести разговор с Си Цзиньпином. Также не исключено, что он встретится и проведет переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщал «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.