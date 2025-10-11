В аэропортах Казани, Самары и Ульяновска введены временные ограничения на полеты

Причиной введения ограничений стало обеспечение безопасности полетов
В аэропортах Казани, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) 11 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает telegram-канал Росавиации.
«Аэропорты Казань, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее ограничение на полеты ввели в аэропорту Волгограда. Когда выпуск и прием самолетов возобновится — неизвестно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!