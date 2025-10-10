10 октября 2025

Аэропорт Волгограда ограничил отпуск и прием воздушных судов

В аэропорту ввели ограничения
В аэропорту ввели ограничения

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это сделано для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко в telegram-канале.

Ранее подобные меры уже вводились в аэропорту Оренбурга, где из-за временных ограничений один из самолетов был направлен на запасной аэродром. В Росавиации заверили, что внимательно следят за развитием ситуации в Волгограде и будут оперативно информировать авиакомпании и пассажиров о любых изменениях.

