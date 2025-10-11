Онищенко оценил идею ввести четырехдневную учебную неделю в школах

Введение четырехдневной учебной недели в российских школах приведет к увеличению учебной нагрузки на детей и росту числа уроков в день. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, несмотря на сокращение количества учебных дней, объем образовательной программы не уменьшится, а количество предметов возрастает.
«Программа не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы», — пояснил Онищенко РИА Новости. Он отметил, что такая реформа приведет к необходимости увеличивать количество уроков в каждом учебном дне.
Заместитель президента Российской академии образования напомнил, что ранее при переходе школ с шестидневного на пятидневное обучение нагрузка на детей также не уменьшилась. По его словам, все субботние уроки были перераспределены на оставшиеся пять дней, что фактически добавило ученикам еще по одному уроку в каждом учебном дне. Также Онищенко выразил опасения, что переход на четырехдневную неделю может привести к необходимости приходить в школу значительно раньше, вплоть до шести утра.
Вопрос о сокращении учебной недели в российских школах обсуждается в контексте возможного внедрения четырехдневной рабочей недели и в других сферах. Представители образовательного сообщества не раз отмечали, что такие изменения требуют серьезного пересмотра учебных программ и расписаний, чтобы не повысить нагрузку на школьников. По мнению Онищенко, без сокращения объема обязательных предметов переход на четырехдневку может оказаться непродуктивным и привести к обратному эффекту.
