Депутаты Госдумы предложили перенести начало уроков в школах РФ

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о переносе начала школьных занятий на 9:00 утра и закреплении пятидневной учебной недели. Об этом говорится говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра», — сказано в документе. Информацию передает РИА Новости.
Согласно тексту инициативы, в выходные и праздничные дни планируется проводить внеучебные мероприятия, такие как культурные, спортивные и воспитательные события. Эти активности не будут включены в обязательную образовательную программу и пройдут в формате, отличном от стандартных уроков.
Один из соавторов документа, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пояснил, что нынешняя учебная нагрузка на школьников слишком высока: для освоения программы дети тратят до 10–12 часов в день, включая занятия с репетиторами и выполнение домашних заданий. По словам Леонова, перенос уроков на 9:00 позволит учащимся высыпаться, а родителям — без спешки отвозить детей в школу перед началом рабочего дня.
