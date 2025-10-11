В России хотят запретить один из способов покупки квартир

В России может быть введен запрет на приобретение недвижимости за наличные средства, если стоимость объекта превышает миллион рублей. О причинах возможного нововведения, а также о его последствиях для участников рынка недвижимости рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.
«Пока это только инициатива — проект находится на стадии обсуждения. Тем не менее, рынок недвижимости уже готовится к нововведениям. Стоит подготовиться и покупателям», — рассказал юрист агентству «Прайм».
Эксперт отметил, что подобные ограничения уже действуют во многих зарубежных государствах, и велика вероятность, что Россия последует их примеру. По словам Аванесова, использование безналичных расчетов более безопасно по сравнению с перевозкой крупных сумм наличными. Кроме того, такой способ оплаты облегчает подтверждение факта передачи денежных средств, а также сводит к минимуму риск получения поддельных купюр продавцом.
«Безналичная форма расчетов не только удобнее при крупных сделках, но и обеспечивает прозрачность и фиксацию всех операций между сторонами, что в случае возникновения споров позволит одной из сторон представить необходимые доказательства», — резюмировал Аванесов.
Однако не все эксперты согласны с перспективой запрета продажи квартиры за наличный расчет. По словам главы агентства продаж агентства «Релайт-Недвижимость» Ольги Шлепаревой, должна оставаться возможность покупать жилье таким способом. «Должна оставаться возможность совершения сделок за наличные средства. Люди выбирают такой способ по совершенно разным причинам, поэтому надо искать альтернативные методы борьбы с мошенниками», — поделилась она с «Национальной службой новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.