Мощный пожар в Сосновоборске устроила женщина, заснувшая с сигаретой

При пожаре в частном доме в Сосновоборске погибла женщина
При пожаре в частном доме в Сосновоборске погибла женщина

При ликвидации возгорания пожарные обнаружили тело хозяйки дома с признаками воздействия высоких температур. По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«Предположительно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — сообщили в telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В момент происшествия в доме находились также свекровь и свекор погибшей. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины возгорания и смерти.

Ране стало известно, что количество пострадавших при масштабном пожаре в жилом доме Сосновоборска увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили городские власти.

