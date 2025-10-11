Выросло число пострадавших в крупном пожаре в жилом доме в Красноярском крае

Число пострадавших из-за пожара в Сосновоборске увеличилось до пяти человек
В крупном пожаре жилого дома в Соснобровке пострадали пять человек
В крупном пожаре жилого дома в Соснобровке пострадали пять человек Фото:

Число пострадавших в крупном пожаре, охватившем жилой дом в Сосновоборске Красноярского края, увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили власти города.

«Число пострадавших при крупном пожаре в жилом доме в Сосновоборске под Красноярском увеличилось до пяти», — приводит слова властей ТАСС. Новость опубликована в telegram-канале агентства.

Ранее сообщалось, что в крупном пожаре погиб один человек. По информации очевидцев, еще двое пострадали. Уточняется, что из пятиэтажки успели эвакуироваться 200 человек.

Пожар прошел на площади 2000 квадратных метров. Его тушили 58 человек, было задействовано 18 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются, отметили в МЧС.

