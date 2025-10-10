Челябинская область соберет рекордный урожай зерна

В Челябинской области итоговый объем урожая превысит два миллиона тонн. Такой результат регион демонстрирует четвертый год подряд, что является историческим достижением для региона. Данные были озвучены на встрече министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
«Урожайность выше прошлогодней на 21%. Ожидаемый объем урожая — более двух миллионов тонн зерна — четвертый год подряд, это историческое достижение», — пишет telegram-канал «ПУЛ №74» со ссылкой на приведенную Алексеем Текслером статистику.
Стороны обсудили результаты текущего сельскохозяйственного сезона и планы по развитию агропромышленного комплекса региона. По словам губернатора, уборочная кампания близка к завершению: обмолочено 78% площадей, намолочено 1,8 млн тонн зерна.
«Регион активно развивается, агропромышленный комплекс стал одним из драйверов экономического роста. Это происходит во многом за счет масштабного технологического перевооружения и внедрения инноваций. Выполнение национальных приоритетов и федерального проекта „Кадры в АПК“ находится в числе приоритетов правительства области», — подчеркнул глава региона.
В животноводстве регион также показывает стабильные результаты: заготовка кормов завершена успешно, что позволяет войти в зимний период без рисков. За восемь месяцев 2025 года производство яиц выросло на 6,2%, тепличных овощей — на 20,7%. Челябинская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по производству макарон, муки и круп. Также регион занимает первое место среди субъектов УрФО по объему агроэкспорта: с начала года экспортировано 209,9 тыс. тонн продукции на сумму 161,5 млн долларов, сообщает «ПУЛ №74».
Оксана Лут и Алексей Текслер подробно обсудили развитие образовательных инициатив. К 2030 году в регионе планируют открыть не менее 100 агротехнологических классов для школьников, чтобы знакомить их с современными аграрными технологиями и профессиями. В рамках встречи рассмотрены вопросы модернизации Южно-Уральского государственного аграрного университета, целевой подготовки кадров и поддержки научно-исследовательских проектов. Губернатор заявил о готовности региона поддерживать вуз и рассчитывает на содействие Минсельхоза РФ в реализации новой концепции развития аграрного образования.
