Не смогла выбраться: лежачая челябинка погибла в точечном пожаре

В поселке Нижний Уфалей Челябинской области в пожаре, охватившем всего один квадратный метр, погибла пожилая маломобильная женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Оперативно прибывшие сотрудники МЧС России проникли в квартиру и обнаружили в комнате на кровати пожилую маломобильную женщину без признаков жизни. Эвакуация остальных жителей дома не проводилась», — уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной гибели стало отравление продуктами горения. При этом сам очаг возгорания находился в коридоре у входной двери и был ликвидирован на площади всего в один квадратный метр.
Ранее, 2 октября, в Челябинске также произошел крупный пожар на мебельном предприятии, в результате которого погиб человек. Тогда возгорание охватило площадь в 1200 квадратных метров, а причиной, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание. Оба случая находятся на контроле регионального управления МЧС.
