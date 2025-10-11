Начало шторма: насколько сильной окажется магнитная буря 12 октября

По прогнозам ученых, уже в воскресенье, 12 октября, возможны геомагнитные возмущения, вызванные воздействием новой корональной дыры на Солнце. Специалисты ожидают магнитную бурю, которая продлится до начала следующей недели. О том, насколько сильным окажется шторм 12 октября — в материале URA.RU.
Солнечная активность 12 октября 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности сейчас составляет 3,9 балла из 10 возможных. За последние сутки зарегистрирована одна вспышка класса C — в 01:02 по московскому времени, уровень C1.8. Более мощных всплесков не наблюдалось.
Согласно графикам, солнечная активность сохраняется на умеренном уровне. Однако в ближайшие сутки прогнозируется усиление солнечного ветра, связанное с выходом на видимую часть Солнца крупной корональной дыры. Поток плазмы, направленный к Земле, начнет влиять на магнитосферу уже во второй половине дня в воскресенье, вызывая слабые возмущения.
Магнитная буря 12 октября
Согласно расчетам, вероятность геомагнитной бури 12 октября составляет 60%. Еще 30% приходится на слабые возмущения и лишь 10% — на полностью спокойное состояние магнитосферы. Прогнозируемый индекс Ap — 12, что соответствует слабому шторму уровня G1.
Ученые отмечают, что воздействие быстрого солнечного ветра будет ощущаться примерно до вечера 14 октября, после чего активность пойдет на спад. Полностью магнитосфера Земли стабилизируется во второй половине следующей недели.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По долгосрочным данным, середина октября станет наиболее «напряженным» периодом месяца. На графиках видны два выраженных пика возмущений:
- 11–13 октября — ожидаются слабые и умеренные бури (уровень G1);
- 13–14 октября — сохраняется вероятность остаточных колебаний;
- 26-30 октября — возможны новые всплески возмущений, но менее интенсивные.
После этого магнитосфера Земли вернется к «зеленому» уровню, и до начала ноября прогнозируется в целом спокойная геомагнитная обстановка.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Врачи и ученые до сих пор не пришли к единому мнению, насколько сильно магнитные бури воздействуют на организм человека. Тем не менее многие отмечают, что в дни геомагнитных возмущений самочувствие ухудшается. Предполагается, что колебания магнитного поля могут влиять на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы, особенно у тех, кто уже имеет хронические заболевания.
Во время таких периодов метеозависимые люди часто жалуются на:
- головные боли и чувство тяжести в голове;
- колебания давления;
- повышенную тревожность, раздражительность, бессонницу;
- усталость, сонливость и апатию;
- ломоту в мышцах и суставах.
Какие таблетки пить при магнитных бурях
Отдельных лекарств, устраняющих влияние магнитных бурь, не существует. Однако есть простые рекомендации, которые помогают легче перенести этот период. Постарайтесь избегать чрезмерных нагрузок и стрессов, больше отдыхайте, пейте достаточное количество воды. На время воздержитесь от кофеина, алкоголя и тяжелой пищи. Регулярные прогулки на свежем воздухе и стабильный режим сна помогут стабилизировать состояние.
Если недомогание все же проявляется, можно принять привычные средства, которые обычно помогают вам:
- при головной боли — мягкое обезболивающее;
- при тревоге или раздражительности — легкое успокаивающее;
- при колебаниях давления — назначенные врачом препараты;
- при бессоннице — безопасное снотворное.
Если давление превышает 180/120 мм рт. ст., появляются боли в сердце или одышка — нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Также стоит пройти обследование тем, кто регулярно чувствует себя плохо в дни магнитных бурь — иногда такая реакция может быть связана с хроническими проблемами со здоровьем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.