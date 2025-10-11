Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что улыбающийся Владимир Путин на Валдайском форуме демонстрирует полный контроль над ситуацией на Украине. По словам профессора Чикагского университета, это свидетельствует о приближающемся завершении конфликта.
«Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на „Валдае“ тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — отметил Миршаймер в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт подчеркнул, что западные страны осознают реальное положение дел, хотя в медийном пространстве продолжают утверждать об успехах ВСУ. Главной проблемой Киева политолог назвал нехватку сил для удержания линии фронта.
По данным Минобороны России, только за прошлую неделю с 4 по 10 октября украинские войска потеряли свыше 9970 военнослужащих. За последние сутки потери ВСУ составили более 1400 человек.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с военным руководством заявлял, что украинские войска отступают по всей линии фронта и наносят удары по мирным объектам в России, чтобы продемонстрировать успехи западным спонсорам. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов тогда сообщил о наступлении российских сил в Запорожской области и расширении контроля над ключевыми участками фронта.
