Путин: киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин: Киев наносит удары по мирным объектам в России
Путин: Киев наносит удары по мирным объектам в России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти наносят удары по мирным объектам в России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи покровителям с Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба, командующими группировками войск в зоне СВО.

«Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения. И киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — заявил Путин.

Президент отметил, что киевскому режиму это не поможет. Он отметил, что задача — обеспечить безопасность граждан России и безопасность стратегических объектов страны. 

В ходе совещания начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о наступлении ВС РФ в Запорожской области. Начальник Генштаба отметил, что действия российских военных направлены на расширение контроля над ключевыми участками фронта. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киевские власти наносят удары по мирным объектам в России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи покровителям с Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба, командующими группировками войск в зоне СВО. «Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения. И киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — заявил Путин. Президент отметил, что киевскому режиму это не поможет. Он отметил, что задача — обеспечить безопасность граждан России и безопасность стратегических объектов страны.  В ходе совещания начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о наступлении ВС РФ в Запорожской области. Начальник Генштаба отметил, что действия российских военных направлены на расширение контроля над ключевыми участками фронта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...