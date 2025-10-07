Путин: киевский режим пытается наносить удары по абсолютно мирным объектам в РФ

Киевские власти наносят удары по мирным объектам в России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи покровителям с Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба, командующими группировками войск в зоне СВО.
«Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения. И киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — заявил Путин.
Президент отметил, что киевскому режиму это не поможет. Он отметил, что задача — обеспечить безопасность граждан России и безопасность стратегических объектов страны.
В ходе совещания начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о наступлении ВС РФ в Запорожской области. Начальник Генштаба отметил, что действия российских военных направлены на расширение контроля над ключевыми участками фронта.
