Бывший глава НАТО: Байден называл Зеленского занозой в заднице

Экс-генсек НАТО заявил, что Байден называл Зеленского занозой в заднице
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о закулисных переговорах по вступлению Украины в альянс, а также назвал президента Украины занозой в заднице. Об этом свидетельствуют выдержки из книги Столтенберга.

«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: „Как мы говорим в Америке, Зеленский — заноза в заднице“», — цитирует мемуары бывшего генсека РБК.

Он добавил, что несколько партнеров по альянсу выразили мнение, что в документе следовало уделить больше внимания вопросам, касающимся Украины. В то же время представители США проявили недовольство и в определенный момент рассматривали возможность исключения всех пунктов, связанных с поддержкой Украины.

Ранее Столтенберг в своей книге уже сообщал, что предлагал Зеленскому рассмотреть возможность территориальных уступок ради урегулирования конфликта, однако украинский лидер изначально отверг такую идею. Со временем, по словам экс-генсека НАТО, позиция Киева стала более гибкой, но украинская сторона продолжала настаивать на гарантиях безопасности, в том числе через членство в альянсе.

