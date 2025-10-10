Известная сеть пивных магазинов запускает собственное производство

Пермская сеть пивных магазинов «Хмельсолод» может начать выпуск собственного пива под брендом «Пермское Premium». Подана соответствующая заявка на регистрацию товарного знака, о чем свидетельствуют данные портала znakoved.ru.
«Владелица пермской сети пивных магазинов „Хмельсолод“ Ольга Субботина подала заявку на регистрацию торговой марки „Пермское Premium“. Новый бренд планируется использовать для производства пива и безалкогольных напитков. На эмблеме указано, что под маркой „Пермское Premium“ будет выпускаться светлое пиво», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заявку.
Компания ООО «Хмельсолод», основанная в 2019 году, специализируется на оптовой и розничной продаже пива и в настоящее время находится в процессе реорганизации. По данным 2ГИС, в Перми работает 90 филиалов сети. Ранее Субботина уже зарегистрировала товарный знак с названием сети пивных магазинов «Хмельсолод».
Ранее в Перми различные организации также инициировали регистрацию собственных товарных знаков: Пермский ТЮЗ оформляет бренд «ИльТЮЗион» для выпуска продукции и оказания услуг, а компания «Пермское гостеприимство» подала заявку на марку Karpovkaparkhotel & Spa. Местный бизнес активно использует регистрацию брендов для расширения деятельности и защиты уникальных наименований.
