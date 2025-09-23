23 сентября 2025

Пермский ТЮЗ планирует зарегистрировать свой бренд

Под товарной маркой театр сможет выпускать украшения и сувениры
Пермский Театр юного зрителя (ТЮЗ) запустил процесс регистрации прав на товарный знак «ИльТЮЗион». Эта информация размещена на сайте Znakoved. После завершения процедуры учреждение под своим брендом сможет выпускать ювелирные изделия и бижутерию, одежду, обувь и головные уборы, игрушки и предоставлять развлекательные услуги.

«Заявка на регистрацию товарного знака „ИльТЮЗион“ поступила в Роспатент. Новый бренд будет использоваться для выпуска продукции и предоставления развлекательных услуг по 14, 25, 28 и 41 классам Международной классификации товаров», — на опубликованные данные ссылается портал  Properm.

Заместитель директора Пермского ТЮЗа Алексей Лукашов объяснил журналистам, что регистрация товарного знака — это стратегический шаг для дальнейшего развития творческого пространства. «Мы рассматриваем это как один из этапов дальнейшей жизни „ИльТЮЗиона“ и не исключаем возможность выпуска сувенирной или печатной продукции в будущем», — заявил он.

Пространство «ИльТЮЗион» открыли в 2023 году. Здесь регулярно проходят концерты, кинопоказы, мастер-классы и другие культурные события для детей и молодежи.

Ранее компания «Пермское гостеприимство» направила в Роспатент заявку на регистрацию бренда Karpovkaparkhotel & spa. URA.RU также рассказывало про оператор городского парка «Россия — моя история», который собирается получить права на торговую марку «В Перми вся соль». Также пермский бизнес вступил в борьбу за право обладания узнаваемым товарным знаком «Счастье не за горами».

