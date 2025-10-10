10 октября 2025

В Екатеринбурге поезд сбил человека

Трагедия произошла 11 октября
Трагедия произошла 11 октября

На железнодорожной станции «ВИЗ» в Екатеринбурге поезд сбил человека. Выжил ли пострадавший, неизвестно. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Черепанова, 1. На железнодорожной станции поезд сбил человека», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК России по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

