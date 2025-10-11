Главу Лужского района Намлиева задержали за взятку 1 млн рублей

Срочная новость
Силовики задержали руководителя администрации Лужского района Ленобласти Юрия Намлиева. Об этом сообщает 47 News. Как уточняет издание Намлиева обвиняют в получении взятки на один миллион рублей. Особое внимание следствие уделяет отношениям главы Лужского района со строительной компанией «Зенит Групп». Мост, построенный этой компанией, обрушился вместе с людьми в июле 2023. Тогда на нем проводили фестиваль «Ольгины берега». В результате происшествия погиб один человек.
