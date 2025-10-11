Боевик «Азова»* поблагодарил российского военного за спасение жизни

Украинский военнопленный Дмитрий Лысокобылко, служивший в «Азове» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), публично поблагодарил российского военнослужащего за спасение жизни. Также ему была оказана медпомощь.
«Благодарю именно солдата российской армии с позывным Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас», — передает слова Лысокобылко ТАСС. Он добавил, что после ранения в течение четырех дней скрывался под брезентом недалеко от уничтоженной позиции, после чего предпринял несколько попыток сдаться в плен. По его словам, именно солдат с позывным Липецк в конечном итоге обеспечил его эвакуацию с поля боя.
Лысокобылко отмечает, что при попытке сдаться сначала выходил на голосовой контакт, но не получал ответа, и только через два дня его крики о помощи услышала группа российских военных. Отдельную благодарность он выразил российскому военнослужащему с позывным Док, который оказал ему медицинскую помощь.
Лысокобылко подчеркивает, что в плену к нему проявляют гуманное отношение: его не бьют, не оскорбляют, обеспечивают питанием, водой и отдыхом. Он также добавил, что перед дальнейшей этапировкой ему выдают медикаменты и обезболивающие препараты.
* Организация «Азов» признана террористической и запрещена на территории РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.