Боевик «Азова»* поблагодарил российского военного за спасение жизни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военный ВС РФ оказал медпомошь раненому Лысокобылко
Военный ВС РФ оказал медпомошь раненому Лысокобылко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнопленный Дмитрий Лысокобылко, служивший в «Азове» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), публично поблагодарил российского военнослужащего за спасение жизни. Также ему была оказана медпомощь.

«Благодарю именно солдата российской армии с позывным Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас», — передает слова Лысокобылко ТАСС. Он добавил, что после ранения в течение четырех дней скрывался под брезентом недалеко от уничтоженной позиции, после чего предпринял несколько попыток сдаться в плен. По его словам, именно солдат с позывным Липецк в конечном итоге обеспечил его эвакуацию с поля боя.

Лысокобылко отмечает, что при попытке сдаться сначала выходил на голосовой контакт, но не получал ответа, и только через два дня его крики о помощи услышала группа российских военных. Отдельную благодарность он выразил российскому военнослужащему с позывным Док, который оказал ему медицинскую помощь.

Лысокобылко подчеркивает, что в плену к нему проявляют гуманное отношение: его не бьют, не оскорбляют, обеспечивают питанием, водой и отдыхом. Он также добавил, что перед дальнейшей этапировкой ему выдают медикаменты и обезболивающие препараты.

* Организация «Азов» признана террористической и запрещена на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский военнопленный Дмитрий Лысокобылко, служивший в «Азове» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), публично поблагодарил российского военнослужащего за спасение жизни. Также ему была оказана медпомощь. «Благодарю именно солдата российской армии с позывным Липецк. Я благодарен. Человек, можно сказать, жизнь спас», — передает слова Лысокобылко ТАСС. Он добавил, что после ранения в течение четырех дней скрывался под брезентом недалеко от уничтоженной позиции, после чего предпринял несколько попыток сдаться в плен. По его словам, именно солдат с позывным Липецк в конечном итоге обеспечил его эвакуацию с поля боя. Лысокобылко отмечает, что при попытке сдаться сначала выходил на голосовой контакт, но не получал ответа, и только через два дня его крики о помощи услышала группа российских военных. Отдельную благодарность он выразил российскому военнослужащему с позывным Док, который оказал ему медицинскую помощь. Лысокобылко подчеркивает, что в плену к нему проявляют гуманное отношение: его не бьют, не оскорбляют, обеспечивают питанием, водой и отдыхом. Он также добавил, что перед дальнейшей этапировкой ему выдают медикаменты и обезболивающие препараты. * Организация «Азов» признана террористической и запрещена на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...