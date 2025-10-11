В Париже нашли письмо с предупреждением о теракте в самое ближайшее время

Письмо с угрозой террористического акта было найдено 10 октября в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) в Париже, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на представителя столичной полиции. В анонимном послании неизвестные призвали администрацию не открывать собор для посещения в выходные 11 и 12 октября, заявив, что в здании якобы спрятано оружие и готовится нападение.
«Оружие в здании обнаружено не было, угроз, подтверждающих содержание письма, на данный момент не выявлено», — сообщает газета со ссылкой на источник в парижской полиции. Для обеспечения безопасности посетителей в субботу на входе в Нотр-Дам организован досмотр, а сотрудники усиленно патрулируют прилегающую территорию.
В письме, по словам собеседника издания, авторы утверждали, что «иностранные граждане в последние дни спрятали в соборе ножи и намерены устроить бойню». Несмотря на отсутствие подтверждений угрозе, администрация одного из главных туристических объектов Франции усилила меры безопасности и обсуждает возможность подачи официальной жалобы по факту инцидента. По данным источника газеты, на место инцидента немедленно прибыли сотрудники службы безопасности и префектуры полиции. Проведена всесторонняя проверка помещений собора. В настоящее время собор продолжает работу в штатном режиме. Решение о его открытии 11 и 12 октября будет принято с учетом рекомендаций полиции и национальной службы безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.