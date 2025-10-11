Экс-глава минобороны призвал Макрона уйти в отставку

Разрешить политический кризис во Франции возможно только при условии отставки президента Эммануэля Макрона. С таким предложением выступил бывший министр обороны страны Эрве Морен.
«Единственное реально существующее решение, если бы президент республики думал о национальных интересах и о французах, состояло бы в том, чтобы объявить, что он уйдет в отставку через несколько месяцев», — передает слова Морена телеканал Europe 1. Он подчеркивает, что ни роспуск парламента, ни смена премьер-министра не способны кардинально изменить ситуацию.
Экс-министр поясняет, что такой шаг создает необходимые условия для подготовки всех политических партий к президентским выборам, которые можно провести весной 2026 года. Он также констатирует, что Франция в настоящий момент переживает крайне сложный период и не имеет возможности проводить необходимые реформы и нормально развиваться.
По его оценке, страна фактически находится в состоянии институционального паралича. На фоне этих заявлений напоминают, что накануне Макрон вновь назначил на пост премьер-министра Себастьяна Лекорню, который ранее уходил в отставку по собственному желанию. Международные наблюдатели расценивают этот шаг как отчаянную попытку избежать роспуска парламента, причем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называет его «актом отчаяния». Французские политологи также характеризуют повторное назначение Лекорню как лицемерный маневр президента.
