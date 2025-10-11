На Кубани задержали чиновника за присвоение участков на 2 млрд рублей

Срочная новость
Силовики задержали главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Об этом сообщает Kub Mash. Как отмечает региональный telegram-канал, чиновника обвиняют в присвоении земельных участков на два миллиарда рублей.
В конце сентября у Леся проходили обыски. Тогда прокуратура обвинила главу муниципального района незаконном владении земельными территориями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!