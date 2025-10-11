Украина и Япония ввели санкции против России

Украина и Япония ввели санкции против почти 300 физических и более 600 юридических лиц из России. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня мы синхронизировали санкции с Японией — я подписал соответствующий указ», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в санкционные списки включены руководители и компании.
С июня Украина приняла уже восемь санкционных пакетов, координируя свои действия с США, Канадой, Великобританией, Японией и Европейским союзом. Зеленский также заявил о продолжении работы над новыми санкционными шагами, в частности он выразил надежду на принятие 19-го пакета санкций Европейского союза.
