10 октября 2025

В Магнитогорске мужчина пытался познакомиться со школьницей и караулил ее у подъезда

В Магнитогорске задержали мужчину, преследовавшего школьницу
В Магнитогорске мужчина пытался вступить в контакт с 14-летней девочкой. Он предлагал ей прогулку, угощения и поджидал у подъезда дома. Об этом рассказала пресс-служба частного охранного предприятия, которое вызвала мама пострадавшей.

«Женщина рассказала, что ее дочь возвращалась домой из магазина, когда к ней начал приставать мужчина. Он пытался завлечь ее в разговор, приглашал гулять и в гости, а также предлагал купить сладости. Мужчина проводил девочку до дома и остался ждать ее возле подъезда», — говорится в сообщении пресс-службы охранных предприятий «Право Роста».

На место прибыл наряд сотрудников охраны. В компании уточнили, что после задержания мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Информация о личности задержанного и его мотивах не разглашается.

