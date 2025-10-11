Орбан рассказал о разработанном Европой плане конфликта

Европа разработала собственный план конфликта, в который европейские структуры пытаются втянуть Венгрию. Об этом рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Существует непосредственная опасность, перед которой Венгрии нужно проявить единство и силу, — а именно то, что Европа разработала свой собственный план конфликта», — написал Орбан в соцсетях. Премьер поясняет, что суть этих планов заключается во вступлении Европы в конфликт с Россией при одновременном обеспечении украинской стороны всем необходимым вооружением.
Он подчеркивает, что венгры не могут победить в таком противостоянии, поэтому Венгрия не должна в него вовлекаться, несмотря на продолжающиеся попытки ЕС. Орбан категорически заявляет, что Венгрия не будет направлять своих солдат, выделять деньги или поставлять оружие для участия в этом конфликте. Он характеризует эту позицию как соответствующую национальным интересам. Ранее Орбан уже объявил о начале сбора подписей против военных планов Евросоюза, предупреждая об ускоренном движении Европы к полномасштабной войне.
