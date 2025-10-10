Все регионы
21:55
В Челябинске пять автобусов изменят маршруты из-за крестного хода
21:53
Крестный ход в Челябинске: что нужно знать о перекрытиях, сборе участников и богослужении. Карта
21:30
Челябинец повторил челлендж и прошел 100 км по городу, потратив почти 23 часа. Видео
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
20:37
«Дети в нашей стране забыты»: Ролану Быкову исполнилось бы 96 лет
19:52
В Магнитогорске мужчина пытался познакомиться со школьницей и караулил ее у подъезда
19:31
Челябинцы пожаловались на резкий рост цен на бензин
«Немецкий городок и заброшенный элеватор»: что с ними будет, и чем хорош механизм КРТ для развития Челябинска
18:27
Челябинский ХК «Трактор» обыграл «Локомотив», которому ранее уступил Кубок Гагарина
17:30
Какие праздники отмечают 12 октября 2025: что можно и нельзя делать
17:25
В Челябинской области трудоустроили 20 ветеранов СВО из управленческого резерва
Новый год не за горами: какие новогодние спектакли готовят челябинские театры. Афиша
17:11
Новичок за рулем пятнашки устроил гонки на челябинской трассе и погиб
17:01
В Челябинске 12 октября отключат светофоры на Копейском шоссе
16:00
Эксперты рассказали, какие модели iPhone скупают челябинцы
Челябинский суд отправил в СИЗО директора Парка Гагарина Нургазинова. Видео
14:17
Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать
14:03
В Челябинске построили новые трибуны для болельщиков на стадионе «Лидер»
13:55
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать
URA.RU разыграет iPhone 17 среди своих читателей
13:34
Тысячи тонн мусора вывезли с незаконной свалки после жалоб челябинцев
12:49
Челябинские ученые создали модуль для авто с мертвым мотором
11:21
Не смогла выбраться: лежачая челябинка погибла в точечном пожаре
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
10:42
Челябинцев пригласили на фестиваль «Матрешка» в Копейск
10:27
Почему стоит смотреть UFC Rio 11 октября: россиянка и топовый главный бой
09:52
Челябинская область соберет рекордный урожай зерна
Челябинские слухи: министр сдал экс-губернатора
09:06
На челябинской трассе М-5 «Урал» вспыхнула фура, движение перекрыто. Видео
07:20
Вдова экс-владельца фирмы Дубровских в Магнитогорске вернула себе 84 млн рублей
00:06
Челябинская область завершает строительство парка Машиностроителей в Ясиноватой
В России перенастроят топливный рынок
10 октября 2025
23:40
Рынок новостроек Челябинска встал из-за переизбытка предложений
23:20
Международный день девочек: добрые поздравления и красивые открытки
23:17
Как спасти огород после первых заморозков: полная инструкция
Путин уверен в Трампе вопреки «Томагавкам»
22:53
В челябинских лесах в мороз продолжают расти лисички
22:34
Первый пас Кузнецова помог «Металлургу» одолеть «Торпедо»
22:08
Поздние яблоки впрок: необычные заготовки без сахара
Душевные посиделки: что предлагают рестораны Челябинска на Дни рождения
21:31
Сладкая тыква: рецепты варенья, цукатов и мармелада для сладкоежек
20:55
Заработки челябинских разнорабочих взлетели в 1,5 раза
20:48
Зачем Путин анонсировал новое оружие
На НТВ выйдет остросюжетный детектив от авторов сериала «Невский»
20:43
Челябинские яблоки и груши победили на всероссийском конкурсе в Москве. Фото, видео
20:42
Путин считает, что Трамп не поставит Украине «Томагавки»
20:30
Путин нацелен на подписание с Трампом мира на Украине
Сломанные «Крылья»: как главный проект челябинского губернатора стал символом его краха
20:05
Из челябинского театра срочно эвакуировали зрителей
19:38
Челябинский губернатор Текслер открыл регистрацию на Парижский полумарафон. Фото
19:34
Для души, тепла и здоровья: топ-7 согревающих яблочных напитков для осени
Челябинский «Трактор» попытается прервать серию поражений. Онлайн-трансляция
19:02
Появился новый авиарейс из Челябинска в Краснодар
18:47
Народные приметы на 11 октября: как не навлечь беду на Харитонов день
18:30
Спасатели научат челябинцев оказывать первую помощь
Что известно о фирме, у которой парк Гагарина покупал ненужные аттракционы
18:21
Челябинский губернатор Текслер назвал девять приоритетных направлений развития региона
18:14
Какие праздники отмечают 11 октября 2025: что можно и нельзя делать
17:35
Челябинские водители на складах могут заработать 168 тысяч рублей в месяц
Начальника полиции Челябинска Меньшенина временно отстранили от должности
17:28
В зоопарке Челябинска появился полугодовалый кенгуренок. Видео
16:46
У отравившихся челябинских школьников подтвердили вирусную инфекцию
16:06
Кошка помогла найти раненую лису-клептомана в челябинском лесу. Видео
В Челябинске ФСБ и СК пришли за директором Парка Гагарина Нургазиновым. Видео
15:15
Губернатор Текслер осмотрел стенд Челябинской области на выставке «Регион 2030 Платформа будущего». Фото
14:38
Челябинский губернатор Текслер пригласил студентов проходить практику на местных предприятиях
14:37
Где в УрФО самый дешевый проезд в общественном транспорте. Инфографика
Семья погибшего челябинского крановщика взыскала с РЖД пять миллионов
14:25
Челябинцев просят рассказать о дискриминации в зарплате по половому признаку
14:19
В гордуме Челябинска предложили способ предотвратить производство наркотиков
14:16
Челябинских детей на выходных зовут сделать торт по мему «Окак» и сходить на японский фестиваль. Афиша
С экс-владельцев национализированного ЮГК суд взыскал 783 млн рублей
13:51
В выходные Челябинскую область занесет мокрым снегом
13:12
Челябинские врачи рассказали о состоянии отравившихся детей
13:04
Экс-замначальника челябинского Ростехнадзора Горбачеву увеличили срок в колонии
12:22
Текслер назначил двух временных глав челябинских муниципалитетов
12:07
Челябинский вандал заплатит штраф за каждую рекламу наркошопа
12:07
В Челябинске ФСБ изъяла у наркодилера 14 килограммов мефедрона
11:34
Челябинские дорожники-банкроты взыскали с банка 36 миллионов рублей долгов
11:05
Челябинскому заводу запретили называть барные стулья конкурентов фольгой
10:44
В Челябинске стартуют сплошные проверки водителей
10:09
На поиски лисицы-клептомана под Каслями отправились челябинские студенты. Видео
09:53
Хоккеист Кузнецов впервые выйдет на лед в составе магнитогорского «Металлурга»
09:39
Геймер-миллионер из Златоуста Miposhka взял перерыв в карьере
09:37
В Челябинске на 10 часов задержали рейс в Египет
07:40
Курганский арматурный гигант сменил топ-менеджера в активe из Челябинской области
07:04
Челябинский хоккеист Шабанов забил гол в дебютном матче НХЛ за «Айлендерс»
06:49
Челябинских водителей предупредили об опасном атмосферном явлении
04:08
В Магнитогорске продают редкого общительного попугая за 300 тысяч рублей. Скрин
01:43
Суд отказался блокировать выплату миасскому автозаводу 178 миллионов рублей
00:29
Число пострадавших в результате массового отравления в челябинской школе выросло