Ребенок с богатырским именем родился в Перми

В Мотовилихинском отделе ЗАГС администрации города Перми зарегистрировано рождение мальчика, которому родители дали имя Добрыня Никитич. По данным ведомства, это уже восьмой случай регистрации ребенка с именем Добрыня в этом отделе.
«В Мотовилихинском отделе ЗАГС администрации города Перми зарегистрировано рождение Добрыни Никитича. Намеренно или нет пермяки выбирают так, что ребенок становится тезкой русского богатыря, но любовь ко всему родному, исконно народному тут точно присутствует», — сообщило Управление ЗАГС администрации города Перми в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Имя Добрыня имеет древнеславянское происхождение и связано с корнем «добр». В современном языке оно ассоциируется с такими качествами, как доброта, благородство и великодушие. Однако, как отмечают специалисты отдела ЗАГС, в древнерусском языке слово «добрый» обозначало также силу и мощь.
