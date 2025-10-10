10 октября 2025

Ребенок с богатырским именем родился в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми родился Добрыня Никитич
В Перми родился Добрыня Никитич Фото:

В Мотовилихинском отделе ЗАГС администрации города Перми зарегистрировано рождение мальчика, которому родители дали имя Добрыня Никитич. По данным ведомства, это уже восьмой случай регистрации ребенка с именем Добрыня в этом отделе.

«В Мотовилихинском отделе ЗАГС администрации города Перми зарегистрировано рождение Добрыни Никитича. Намеренно или нет пермяки выбирают так, что ребенок становится тезкой русского богатыря, но любовь ко всему родному, исконно народному тут точно присутствует», — сообщило Управление ЗАГС администрации города Перми в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Имя Добрыня имеет древнеславянское происхождение и связано с корнем «добр». В современном языке оно ассоциируется с такими качествами, как доброта, благородство и великодушие. Однако, как отмечают специалисты отдела ЗАГС, в древнерусском языке слово «добрый» обозначало также силу и мощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мотовилихинском отделе ЗАГС администрации города Перми зарегистрировано рождение мальчика, которому родители дали имя Добрыня Никитич. По данным ведомства, это уже восьмой случай регистрации ребенка с именем Добрыня в этом отделе. «В Мотовилихинском отделе ЗАГС администрации города Перми зарегистрировано рождение Добрыни Никитича. Намеренно или нет пермяки выбирают так, что ребенок становится тезкой русского богатыря, но любовь ко всему родному, исконно народному тут точно присутствует», — сообщило Управление ЗАГС администрации города Перми в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Имя Добрыня имеет древнеславянское происхождение и связано с корнем «добр». В современном языке оно ассоциируется с такими качествами, как доброта, благородство и великодушие. Однако, как отмечают специалисты отдела ЗАГС, в древнерусском языке слово «добрый» обозначало также силу и мощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...